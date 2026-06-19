Arbeitsmarkt: Immer mehr Firmen setzen auf Arbeitskräfte aus dem Ausland

Halle/Erfurt (dpa/th) - In Thüringen beschäftigt inzwischen fast jedes vierte Unternehmen Arbeitskräfte aus dem Ausland. Nach Angaben der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit gab es im vergangenen Juni in 11.725 Betrieben mindestens einen ausländischen Arbeitnehmer. Das entspreche 22,8 Prozent aller Firmen mit sozialversicherungspflichtigen Mitarbeitern. Vor zehn Jahren waren es noch 5.339 Betriebe. Die Zahl der Unternehmen mit internationalen Beschäftigten hat sich damit seit 2015 mehr als verdoppelt, wie die Regionaldirektion für Sachsen-Anhalt und Thüringen in Halle/Saale weiter mitteilte.