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Arbeitsmarkt Immer mehr Firmen setzen auf Arbeitskräfte aus dem Ausland

Die Zahl internationaler Beschäftigter in Thüringen steigt stetig. Laut Arbeitsagentur-Chef Behrens gibt es aber noch «Luft nach oben». Welche Hürden bleiben und wie groß die Unterschiede sind.

Arbeitsmarkt: Immer mehr Firmen setzen auf Arbeitskräfte aus dem Ausland
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In Thüringen setzen vor allem große Betriebe häufig auf internationale Arbeitskräfte. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa

Halle/Erfurt (dpa/th) - In Thüringen beschäftigt inzwischen fast jedes vierte Unternehmen Arbeitskräfte aus dem Ausland. Nach Angaben der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit gab es im vergangenen Juni in 11.725 Betrieben mindestens einen ausländischen Arbeitnehmer. Das entspreche 22,8 Prozent aller Firmen mit sozialversicherungspflichtigen Mitarbeitern. Vor zehn Jahren waren es noch 5.339 Betriebe. Die Zahl der Unternehmen mit internationalen Beschäftigten hat sich damit seit 2015 mehr als verdoppelt, wie die Regionaldirektion für Sachsen-Anhalt und Thüringen in Halle/Saale weiter mitteilte. 

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Angesichts des demografischen Wandels sei der Arbeitsmarkt zwingend auf Zuwanderung angewiesen, erklärte der Chef der Regionaldirektion, Markus Behrens. In den kommenden Jahren werden deutlich mehr Menschen in den Ruhestand gehen als nachrücken. Mit ausländischen Beschäftigten sicherten sich die Betriebe langfristig ihre dringend benötigten Arbeits- und Fachkräfte. "Dennoch sehe ich noch Luft nach oben", so Behrens. 

Geringster Anstieg im Osten

Von 2020 bis 2025 stieg die Zahl der Unternehmen mit internationalen Beschäftigten in Thüringen um 33 Prozent. Das war im Vergleich zu den anderen ostdeutschen Ländern jedoch das geringste prozentuale Wachstum. Bundesweit betrug der Anstieg rund 16 Prozent.

Auch die Beschäftigtenzahlen zeigen den Trend: Zwischen Juni 2024 und Juni 2025 nahm die Zahl sozialversicherungspflichtig beschäftigter Ausländer in Thüringen um knapp 5.000 auf 78.540 zu. Die Zahl der deutschen Beschäftigten sank um 13.810 auf 704.590. Im Zehnjahresvergleich hat sich der Anteil ausländischer Mitarbeiter an der Gesamtbeschäftigung in Thüringen den Angaben nach nahezu vervierfacht.

Internationale Teams in großen Betrieben Standard

Besonders große Unternehmen setzen auf internationale Belegschaften. Während nur etwa jeder zehnte Betrieb mit bis zu vier Beschäftigten ausländische Arbeitskräfte beschäftigt, liegt der Anteil bei Unternehmen mit mindestens 500 Mitarbeitern bei mehr als 99 Prozent. Dennoch beschäftigten weiterhin fast drei Viertel der Unternehmen in Thüringen keine internationalen Arbeitskräfte. Nach Einschätzung der Arbeitsmarktexperten spielen dabei häufig fehlende Erfahrungen, Sprachbarrieren sowie Unsicherheiten bei rechtlichen und organisatorischen Fragen eine Rolle.