Das Wetter wird schlechter, der Winter steht vor der Tür – aber dem Arbeitsmarkt im Bezirk der Agentur für Arbeit Thüringen Mitte, der die Bereiche Erfurt, Weimar, Gotha, Ilm-Kreis, Sömmerda und Weimarer Land umfasst, machte das gar nichts aus, im Gegenteil: Die Arbeitslosigkeit entwickelte sich im Vormonatsvergleich positiv und es sind auch im November noch über 4.000 freie Stellen gemeldet. Konkret waren in besagtem Bezirk 21.293 Menschen arbeitslos gemeldet, 477 Personen weniger (-2 Prozent) als im Oktober – aber 490 Personen beziehungsweise zwei Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 5,9 Prozent und lag mit 0,2 Prozentpunkten unter dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 5,8 Prozent.