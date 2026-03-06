Frauen tragen entscheidend zur wirtschaftlichen Stabilität im Ilm-Kreis und in der gesamten Region Thüringen Mitte bei. Sie stellen rund die Hälfte aller Beschäftigten – doch traditionelle Rollenmuster bremsen ihre beruflichen Möglichkeiten nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit weiterhin aus. Besonders die Hauptverantwortung für Sorgearbeit führt häufig dazu, dass Frauen ihre Arbeitszeit reduzieren müssen, um Familie und Beruf miteinander vereinbaren zu können.