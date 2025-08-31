Die Arbeitslosigkeit ist im Ilm-Kreis laut der Agentur für Arbeit Thüringen Mitte im August 2025 gesunken. 3.688 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 23 Personen weniger (-1 Prozent) als im Juli, aber 371 Personen beziehungsweise 11 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 6,6 Prozent und lag mit 0,1 Prozentpunkten unter dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 6 Prozent.