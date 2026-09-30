Arbeitsmarkt: Herbst belebt Arbeitsmarkt leicht

Erfurt (dpa/th) - Die Arbeitslosigkeit ist in Thüringen leicht zurückgegangen. 69.052 Frauen und Männer waren im September ohne Job, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Im August waren es noch 71.788 Menschen gewesen. Im Vergleich zum September vor einem Jahr gab es dagegen kaum Veränderung. Die Arbeitslosenquote betrug in diesem September 6,3 Prozent und lag somit 0,3 Prozentpunkte unter dem Wert vom Vormonat.