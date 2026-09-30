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Arbeitsmarkt Herbst belebt Arbeitsmarkt leicht

Mit dem Herbst beginnen viele junge Menschen eine Ausbildung. Das macht sich auch auf dem Arbeitsmarkt in Thüringen bemerkbar.

Arbeitsmarkt: Herbst belebt Arbeitsmarkt leicht
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Im Herbst haben viele Menschen in Thüringen neue Ausbildungs- und Beschäftigungsverhältnisse begonnen. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Erfurt (dpa/th) - Die Arbeitslosigkeit ist in Thüringen leicht zurückgegangen. 69.052 Frauen und Männer waren im September ohne Job, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Im August waren es noch 71.788 Menschen gewesen. Im Vergleich zum September vor einem Jahr gab es dagegen kaum Veränderung. Die Arbeitslosenquote betrug in diesem September 6,3 Prozent und lag somit 0,3 Prozentpunkte unter dem Wert vom Vormonat.

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"Die erhoffte Herbstbelebung ist am Arbeitsmarkt in Thüringen angekommen. Nach der Sommerpause begannen zahlreiche neue Ausbildungs- und Beschäftigungsverhältnisse, was sich insgesamt positiv auf die Arbeitslosigkeit auswirkte", sagte der Chef der Regionaldirektion, Markus Behrens.

Stichtag für die Statistik war der 14. September.