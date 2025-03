Erfurt (dpa/th) - Frauen fassen in technischen und naturwissenschaftlichen Berufen nach wie vor deutlich seltener Fuß als Männer. Im vergangenen Jahr lag der Frauenanteil in sogenannten MINT-Berufen in Thüringen bei 19 Prozent und war damit auf dem Stand von 2014, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Die Abkürzung MINT steht für den Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT).