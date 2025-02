Der Arbeitsmarkt in Thüringen kommt nicht in Gang: „Die Arbeitslosigkeit steigt in Thüringen leicht an und nimmt damit nicht den saisonüblichen Verlauf im Februar“, sagt der Vorsitzende der Geschäftsführung der für Sachsen-Anhalt und Thüringen zuständigen Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit. Die Agentur spricht von einem eher zähen Anstieg bei den gemeldeten offenen Stellen und einer leichten Zunahme der Arbeitslosenzahl. Die eher schleppende Entwicklung gilt auch als ein Anzeichen für die anhaltend schwierige Lage der deutschen Wirtschaft.