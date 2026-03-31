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Arbeitsmarkt Etwas weniger Arbeitslose in Thüringen

Die Arbeitslosenzahl im Bundesland sinkt leicht. Trotzdem gibt es mehr Jobsuchende als vor einem Jahr. Eine Gruppe ist besonders betroffen.

Arbeitsmarkt: Etwas weniger Arbeitslose in Thüringen
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In Thüringen waren im März verglichen mit dem Vormonat etwas weniger Menschen arbeitslos. (Symbolbild) Foto: Philip Dulian/dpa

Halle/Saale/Erfurt (dpa/th) - Die Zahl der Arbeitslosen ist in Thüringen im März um 1.070 auf 72.242 zurückgegangen. Auch die Arbeitslosenquote sank leicht von 6,7 im Februar auf 6,6 Prozent im März, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Halle/Saale mitteilte. Ein Jahr zuvor lag sie bei 6,5 Prozent. Für die Angaben griff die Regionaldirektion auf Datenmaterial zurück, das bis zum Stichtag 12. März vorlag.

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"Zwar geht die Zahl der Arbeitslosen in allen Gruppen zurück, doch im Vergleich zum Vorjahr bleibt sie höher. Besonders junge Menschen sind stärker betroffen", sagte Markus Behrens, Chef der Regionaldirektion.