Arbeitsmarkt: Etwas weniger Arbeitslose in Thüringen

Halle/Saale/Erfurt (dpa/th) - Die Zahl der Arbeitslosen ist in Thüringen im Februar im Vergleich zum Januar um 834 auf 73.312 Menschen gesunken. Die Arbeitslosenquote lag unverändert bei 6,7 Prozent, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Halle/Saale mitteilte. Vor einem Jahr betrug die Quote 6,6 Prozent. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit entspreche dem üblichen saisonalen Muster, hieß es. Jedoch sei die Jugendarbeitslosigkeit gestiegen.