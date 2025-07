Die Zahl der Arbeitslosen ist in Südthüringen im Juli leicht gestiegen. Sie ist aktuell auch höher als noch vor einem Jahr. Doch es ist nicht die Arbeitslosenquote und auch nicht die Zahl der Arbeitslosen, die Sorge bereitet. Auch wenn die Region inzwischen weit von den Zahlen entfernt ist, die sie auf dem Arbeitsmarkt einmal vorweisen konnte. Vorbei sind die Zeiten, in den Sonneberg und Hildburghausen die niedrigsten Arbeitslosenquoten in Ostdeutschland vorwiesen konnten und selbst mancher Landkreis im Westen neidisch nach Südthüringen schaute.