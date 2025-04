Arbeitsmarkt: Deutlich mehr Frauen als Männer in Teilzeitjobs

Der Anteil der Thüringer mit Teilzeit unter 20 Stunden pro Woche, mit befristeter oder geringfügiger Beschäftigung oder in Zeitarbeit lag bei 13,6 Prozent. Insgesamt waren das etwa 120.000 Menschen ins sogenannten atypischen Beschäftigungsverhältnissen. Der Anteil in Thüringen lag deutlich unter dem Bundesanteil von 18,2 Prozent, heißt es in der Mitteilung.