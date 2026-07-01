Arbeitsmarkt Aus für Minijobs? Vorstoß sorgt für Kontroverse in Sachsen

Chemnitz (dpa/sn) - Gastronomie, Handel, Landwirtschaft: Viele Unternehmen in Sachsen setzen seit Jahren auf Minijobber, um Arbeitsspitzen zu bewältigen und Personal flexibel einsetzen zu können. Und vielen Menschen ermöglichen sie einen Zuverdienst als Nebenjob, zur Rente oder während des Studiums. "Das ist eine Win-win-Situation für beide Seiten", sagt Axel Klein vom Hotel- und Gaststättenverband und warnt vor einem Wegfall. Auch andere Branchen sehen entsprechende Pläne mit Sorge. Ganz anders bewertet der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) den Vorstoß.