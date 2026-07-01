Arbeitsmarkt Aus für Minijobs? Vorstoß sorgt für Kontroverse in Sachsen

Dehoga warnt vor weniger Service und höheren Preisen

Im Hotel- und Gaststättengewerbe seien etwa die Hälfte der Beschäftigten Minijobber. Würde der Sonderstatus für Minijobs wegfallen, lohne sich diese Arbeit für viele Beschäftigte nicht mehr und auf die Betriebe kämen höherer Aufwand und zusätzliche Kosten zu, warnt Axel Klein vom Dehoga Sachsen. Die Folgen bekämen auch die Gäste zu spüren: Service müsste eingeschränkt und Preise erhöht werden. Gerade in der Gastronomie brauche es viel Flexibilität beim Einsatz von Personal. Als ein Beispiel verwies Klein auf die Biergärten, in denen die Nachfrage und der Personalbedarf stark mit dem Wetter schwanke.