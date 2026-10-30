Arbeitsmarkt: Arbeitslosigkeit in Sachsen auf Oktober-Zehnjahreshoch

Chemnitz (dpa/sn) - Die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen ist im Oktober leicht zurückgegangen, liegt für diesen Monat aber auf dem höchsten Wert seit zehn Jahren. Zuletzt waren rund 152.400 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren etwa 1.140 weniger als im September, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Chemnitz informierte. Die Arbeitslosenquote verharrte bei 7,1 Prozent. Stichtag für die aktuelle Statistik war der 13. Oktober.