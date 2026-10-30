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Arbeitsmarkt Arbeitslosigkeit in Sachsen auf Oktober-Zehnjahreshoch

Im Oktober waren in Sachsen rund 152.400 Menschen arbeitslos gemeldet – so viele wie seit zehn Jahren nicht mehr in diesem Monat. Was die aktuellen Arbeitsmarktzahlen außerdem zeigen.

Arbeitsmarkt: Arbeitslosigkeit in Sachsen auf Oktober-Zehnjahreshoch
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Sachsens Arbeitslosigkeit auf Zehnjahreshoch im Oktober. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Chemnitz (dpa/sn) - Die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen ist im Oktober leicht zurückgegangen, liegt für diesen Monat aber auf dem höchsten Wert seit zehn Jahren. Zuletzt waren rund 152.400 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren etwa 1.140 weniger als im September, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Chemnitz informierte. Die Arbeitslosenquote verharrte bei 7,1 Prozent. Stichtag für die aktuelle Statistik war der 13. Oktober.

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"Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage ist es erfreulich, dass über 8.500 Menschen eine neue Arbeit gefunden haben", sagte der Chef der Regionaldirektion, Klaus-Peter Hansen. Das sei der höchste Oktoberwert seit fünf Jahren.