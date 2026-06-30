Arbeitsmarkt: Arbeitslosigkeit bleibt trotz leichtem Rückgang hoch

Chemnitz (dpa/sn) - Vor den Sommerferien ist die Arbeitslosigkeit in Sachsen noch einmal leicht gesunken. Im Juni waren knapp 150.000 Menschen arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit informierte. Das waren knapp 1.500 oder 1,0 Prozent weniger als im Mai. Die Arbeitslosenquote blieb derweil unverändert bei 7,0 Prozent. Für die kommenden Monate wird jedoch wie im Sommer üblich mit einem erneuten Anstieg gerechnet - vor allem bei jüngeren Menschen. Das hängt mit dem Ende von Schul- und Berufsausbildung zusammen.