Arbeitsmarkt Arbeitgeber kritisieren Pläne der Regierung zur Tariftreue

Dulger, der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, sagte: "Mit echter Tariftreue hat das nichts zu tun – denn Treue setzt Freiwilligkeit voraus, nicht staatlichen Zwang." Der Entwurf aus dem Arbeitsministerium sei genau das Gegenteil von Bürokratie-Rückbau. "Die Vergabe im öffentlichen Raum wird so noch komplizierter. Das Gesetz darf so nicht kommen." Bürokratieabbau brauche Vertrauen in die Wirtschaft und die Kräfte des Marktes, meinte Dulger.