Die Nachricht kam auch für Markus Behrens völlig überraschend. „Das hat uns kalt erwischt“, sagt der Chef der Regionaldirektion für Arbeit am Dienstag in Erfurt. Gemeint ist die Nachricht von Zalando. Der Mode-Versandhändler hatte Anfang Januar erklärt, sein Logistikzentrum in Erfurt zum 30. September dieses Jahres zu schließen. 2700 Mitarbeiter verlieren ihren Job, im Umfeld kommen wohl noch einmal 300 Arbeitsplätze hinzu, die auf der Kippe stehen.