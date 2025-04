Wie die Agentur für Arbeit mitteilt, waren im Landkreis Schmalkalden-Meiningen im Monat April 853 Personen mehr arbeitslos als im März. Die Quote stiegt daher um 0,1 Prozentpunkt auf 5,2 Prozent an. Doch bei der Beschäftigung ist der Landkreis nach wie vor geteilt. So waren im Bereich der Agentur-Geschäftsstelle Meiningen im April 1621 Personen ohne Arbeit, was exakt 5,2 Prozent entspricht. Im Geschäftsstellenbereich Schmalkalden waren es 1404 und somit 5,3 Prozent. Das ist bemerkenswert, da Schmalkalden sonst meist eine niedrigere Quote aufwies als Meiningen.