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Arbeitslosigkeit Nur wenig Bewegung auf Thüringens Arbeitsmarkt

Die Konjunktur ist schwach - das hat Auswirkungen auf Thüringens Arbeitsmarkt. Von der üblichen Frühjahrsbelebung ist nicht viel zu spüren, zeigen die Zahlen der Arbeitsagenturen.

Arbeitslosigkeit: Nur wenig Bewegung auf Thüringens Arbeitsmarkt
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Nur leichter Rückgang der Arbeitslosenzahlen im April. (Symbolbild) Foto: Philip Dulian/dpa

Erfurt (dpa/th) - Die übliche Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt fällt in Thüringen in diesem Jahr schwach aus. Im April sank die Arbeitslosigkeit im Freistaat nur leicht. 71.417 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 825 Personen weniger als im März, aber 758 mehr als vor einem Jahr, wie die Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,5 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkten unter dem Niveau des Vormonats.

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Im April 2025 hatte die Quote bei 6,4 Prozent gelegen. Vor allem Arbeitnehmer im Alter ab 50 Jahren sowie Langzeitarbeitslose haben es schwer, bei Arbeitslosigkeit einen neuen Job zu finden.

"Zwar sinkt die Zahl der Arbeitslosen im Zuge der Frühjahrsbelebung, doch saisonbereinigt erkennen wir keine echte Verbesserung", erklärte der Chef der Regionaldirektion, Markus Behrens. Als Warnsignal bezeichnete er die weitere Zunahme der Langzeitarbeitslosen. Insgesamt bleibe die Zahl der Neueinstellungen verhalten.