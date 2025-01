Im Januar steigt die Arbeitslosigkeit in der Regel. Gründe dafür sind unter anderem das Auslaufen befristeter Arbeitsverhältnisse zum Jahresende und die Beendigung von Verträgen nach dem Weihnachtsgeschäft. Außerdem machen Branchen, die von der Witterung abhängig sind, eine Winterpause. In Thüringen betreffe das vor allem Männer im Baugewerbe und in Außenberufen, so die Regionaldirektion.