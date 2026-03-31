Die Jahreszeit lässt sogar die Bundesagentur für Arbeit poetisch werden: Von einem kleinen Pflänzchen, das inzwischen angewurzelt sei, spricht der Chef der Arbeitsagentur in Südwestthüringen, Wolfgang Gold, in Bezug auf die Entwicklung am Arbeitsmarkt in der Region. Schließlich habe es schon im Februar erste positive Erscheinungen gegeben, die sich jetzt fortsetzten: „Die neuen Statistikzahlen sprechen für den Beginn einer milden, aber spürbaren Frühjahrsbelebung.“ Doch über allem schweben dunkle Schatten: Wie sich die Kriegsereignisse im Nahen Osten und die Entwicklung der Energiekosten in der Region auswirken werden, „ist noch nicht im Ansatz abschätzbar,“ sagt Gold.