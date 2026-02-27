Arbeitslosigkeit in Bayern "Stagnation statt Aufschwung" auf dem Arbeitsmarkt

Nürnberg (dpa/lby) - Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist im Februar im Vergleich zum Vormonat zwar um 3.716 auf 341.061 gesunken, dennoch ist das der höchste Stand für einen Februar seit 2010. Das teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote liegt bei 4,4 Prozent und bleibt unverändert zur Januar-Quote. Im Februar 2025 waren noch 14.549 weniger Menschen ohne Arbeitsstelle.