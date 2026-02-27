 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. "Stagnation statt Aufschwung" auf dem Arbeitsmarkt

Arbeitslosigkeit in Bayern "Stagnation statt Aufschwung" auf dem Arbeitsmarkt

Es gibt weniger Arbeitslose in Bayern als noch im Januar - trotzdem sieht die Regionaldirektion keine wirkliche Erholung.

Arbeitslosigkeit in Bayern: Stagnation statt Aufschwung auf dem Arbeitsmarkt
1
Die Lage auf dem bayerischen Arbeitsmarkt ist wenig verändert. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Nürnberg (dpa/lby) - Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist im Februar im Vergleich zum Vormonat zwar um 3.716 auf 341.061 gesunken, dennoch ist das der höchste Stand für einen Februar seit 2010. Das teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote liegt bei 4,4 Prozent und bleibt unverändert zur Januar-Quote. Im Februar 2025 waren noch 14.549 weniger Menschen ohne Arbeitsstelle.

Nach der Werbung weiterlesen

Markus Schmitz, Chef der Regionaldirektion, sagte: "Stagnation statt Aufschwung – auch im Februar sehen wir weiterhin keine Signale für eine Erholung am bayerischen Arbeitsmarkt."