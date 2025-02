Der Bestand an offenen Stellen sei nur geringfügig gewachsen, sagte der Geschäftsführer der Regionaldirektion, Markus Behrens. "Unternehmen suchen

vor allem qualifizierte Arbeitskräfte, viele Arbeitslose entsprechen jedoch nicht den Anforderungen", so Behrens. Mit Qualifizierungsangeboten sollten neue

Perspektiven geschaffen werden. Er gehe aber davon aus, dass in den nächsten Monaten die Frühjahrsbelebung einsetzen werde.