Keine Entwarnung am Arbeitsmarkt in Südthüringen: Zwar seien in der Region im August 104 Menschen weniger arbeitslos gemeldet gewesen als noch im Juli – eine Trendwende könne das jedoch nicht sein, sagte Wolfgang Gold, Chef der Arbeitsagentur für Thüringens Südwesten, am Freitag. Die Arbeitslosenquote für die Region liege damit unverändert bei 5,6 Prozent – was 0,2 Prozentpunkte mehr sei als noch vor einem Jahr.