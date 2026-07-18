München (dpa/lby) - Fast die Hälfte aller Beschäftigten in Bayern will einer Umfrage zufolge vorzeitig in Rente gehen. Demnach planen 47 Prozent einen vorgezogenen Ausstieg aus dem Erwerbsleben. 31 Prozent möchten bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter arbeiten, neun Prozent darüber hinaus. Wie die repräsentative Umfrage im Auftrag der Krankenkasse DAK ergab, steigt der Anteil derjenigen, die vorzeitig mit dem Arbeiten aufhören wollen, mit höherem Alter sowie mit schlechterem Gesundheitszustand.