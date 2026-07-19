In der älteren Gruppe liegt Bayern dabei mit einem Krankenstand von 6,6 Prozent deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 7,4 Prozent. Doch auch hier zeigt sich, dass ab Anfang/Mitte 50 auffällig viele Fehlzeiten dazukommen. Ab dem Alter von 64 Jahren liegt der Krankenstand der im Freistaat Beschäftigten im Schnitt bei neun Prozent - das heißt, dass an jedem Tag neun von 100 Arbeitnehmer in diesem Alter krankgeschrieben sind. Bei den über 67-Jährigen sinkt der Wert wieder rapide, weil nur überwiegend Gesunde im Job verbleiben.