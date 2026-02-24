Garching (dpa/lby) - Die junge Generation in Deutschland empfindet nach einer neuen Umfrage weit größeren Stress als ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. In der Erhebung des Umfrageinstituts Yougov berichteten 48 Prozent der Generation Z über "eher hohen" oder sogar "sehr hohen" Stress in Beruf, Studium oder Ausbildung. Das waren mehr als doppelt so viele wie unter den Babyboomern, von denen sich nur 20 Prozent als eher oder sehr gestresst einstuften. Die Demoskopen befragten im vergangenen Oktober im Auftrag der Lebensversicherung Swiss Life 2.004 Menschen, die Umfrage war demnach repräsentativ für die Bevölkerung ab 18.