Am weitesten verbreitet ist die Arbeit im Heimbüro demnach mit einer Quote von über 76 Prozent unter denen, die ihre eigenen Chefs sind: Selbstständige und Freiberufler. Die Prozentzahlen bedeuten nicht, dass die Betreffenden gar nicht mehr in die Firma gehen, sondern dass sie zumindest während eines Teils ihrer Arbeitszeit daheim oder andernorts mobil tätig sind. Laut Prognos gibt es jedenfalls deutliche Zusammenhänge zwischen beruflicher Position und der Nutzung mobilen Arbeitens.