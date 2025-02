Dienstagmorgen an der Sibylle-Abel-Schule in Köppelsdorf. Es ist kurz vor Unterrichtsbeginn. Das Verkehrschaos, das es hier im April vor zwei Jahren gab, bleibt aus. Damals wie heute hatte Verdi einen Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr angesetzt. Blieb es beim Arbeitskampf im April 2023 noch bei einem halben Tag Auszeit, so steht am 11. und 12. Februar gleich für volle zwei Tage die schwarz-gelbe Flotte still. Die rund 5000 Schüler zwischen Rennsteigregion, Spielzeugstadt, Unter- und Hinterland mussten für die Fahrt zur Lernstätte mithin aufs Elterntaxi umsteigen. Oder sich anderweitig organisieren.