Arbeitskampf: Gewerkschaft verkündet Tarifeinigung bei Dönerfabrik Birtat

Murr (dpa/lsw) - Im Tarifkonflikt beim Dönerspieß-Hersteller Birtat gibt es eine Einigung - es ist zugleich nach Gewerkschaftsangaben der erste Tarifvertrag in der Dönerfleischindustrie. Für die rund 120 Beschäftigten wurde der Einstiegslohn auf 2.600 Euro festgelegt, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und das Unternehmen Meat World SE (Birtat) in Murr bei Ludwigsburg gemeinsam mitteilten. Ferner sei eine Anhebung der Entgelte in zwei Stufen im Gesamtumfang von bis zu 17 Prozent in der Spitze bei einer Laufzeit bis Ende 2026 vereinbart worden. Für eine direkte Stellungnahme war das Unternehmen zunächst nicht erreichbar.