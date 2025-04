Männer und Frauen hatten beim Arbeitseinsatz in Wildenspring am vergangenen Samstag mehr zu tun, als nur das Laub des Herbstes zusammenzurechen, Hecken und Sträucher zurückzuschneiden und Wege zu kehren. Wildenspring feiert in diesem Jahr Ortsjubiläum und da wird die Gemeinschaft genutzt, um auch Ausbesserungen vorzunehmen oder Stolperfallen zu beseitigen wie beispielsweise im Edelhof. Deshalb wurde Beton gemischt und eine Stufe, die schon mehreren im Weg stand, in ein Podest umgewandelt. Das Backhaus, der Friedhof, die Bushaltestelle, Grünflächen im Ort waren weitere Flecken, denen man vereint zu mehr Ansehnlichkeit verhalf. Insgesamt hatten sich 15 Wildenspringer am Arbeitseinsatz beteiligt, der seitens des Heimatvereins organisiert wurde. Um Grünschnitt und Laub abtransportieren zu können, stellte der Bauhof einen Anhänger zur Verfügung.