Arbeitseinkommen: Von Ärzten bis Friseuren - wie viel Thüringer verdienen

Höherer Verdienst in den größeren Städten

Zudem bestätigte sich der Trend, dass in den Thüringer Städten mehr verdient wird als in ländlichen Regionen. Der Median des Bruttomonatsentgelts war im vergangenen Jahr mit 4.129 Euro in Jena am höchsten gefolgt von Weimar mit 3.663 Euro und Erfurt mit 3.525 Euro. Die niedrigsten Entgelte wurden im Saale-Orla-Kreis gezahlt - 2.975 Euro.