In Schleusingen ist „Superspannendes“ im Gange. Das sagt einer, der im Land etwas zu sagen hat. Thüringens Minister für Digitales und Infrastruktur Steffen Schütz (BSW) ist am Mittwochnachmittag zu Besuch – und begeistert. Nicht nur von der herrlichen Innenstadt, dem stattlichen Stadtschloss und den engagierten Menschen, die er trifft. Ihn fesseln die Ideen, die auf allen Ebenen hier geboren und weiterverfolgt werden.