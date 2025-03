Sie kämen nur für Hilfstätigkeiten infrage - aber es werde immer schwieriger für sie, einen neuen Job zu finden. Im vergangenen Jahr habe es im Schnitt 380 Tage gedauert, bis junge Erwachsene ohne Berufsabschluss wieder einen Job fanden. Bei Facharbeitern in der gleichen Arbeitsgruppe seien es rund 100 Tage weniger. Weniger als ein Viertel aller Stellenmeldungen habe sich an Helfer gerichtet, der Rest an Fachpersonal.