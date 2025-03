Erfurt - Mit der Höhe der Vergütungen für freigestellte Betriebsräte beschäftigt sich am Donnerstag (9.00 Uhr) das Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Verhandelt wird die Klage eines Arbeitnehmervertreters des Volkswagen-Konzerns, der gegen eine Senkung seiner Bezüge vorgeht. Die Höhe der VW-Zahlungen an Betriebsräte hatte in der Vergangenheit bundesweit für Diskussionen gesorgt - nun landet der erste Fall vor dem höchsten deutschen Arbeitsgericht.