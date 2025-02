Es sind die bekannten Sorgen der Wirtschaft, die auch in diesem Wahlkampf immer wieder zur Sprache gekommen sind: Fehlende Inlandsnachfrage, schlechte wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen – wozu auch die überbordende Bürokratie gehört –, hohe Energiepreise und Arbeitskosten. „Wir sind nicht mehr so viel besser, wie wir teurer sind“, beschreibt der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen, Ralf Pieterwas, die Lage. Was meint, dass die deutsche Wirtschaft früher ihre schon immer etwas höheren Preise durch Dinge wie Innovationen und Qualität auf dem Weltmarkt habe ausgleichen können. Doch jetzt hätten andere Nationen wie etwa China aufgeholt. Entlastungen etwa bei den Energiepreisen seien daher hierzulande dringend nötig. In Südthüringen leiden demnach vor allem die Metallbranche (der Konjunkturklimaindex hier sank innerhalb eines Jahres von 62 auf 48,7 Punkte) und der Maschinenbau (von 66,6 auf 55,8 Punkte).