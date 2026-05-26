Wegen der Abrissarbeiten am ehemaligen Golfhotel ist die Zellaer Straße in Oberhof derzeit gesperrt. Das mag manchen Passanten verwundern, schließlich sind Bagger und anderes schweres Gerät noch gar nicht im Einsatz. Zumindest am Hotel. Denn die Sperrung wurde direkt genutzt, um Tiefbauarbeiten entlang der Straße durchzuführen. Nach Abschluss der Arbeiten kann es auch beim Abriss vorwärts gehen.