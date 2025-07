Seit Tagen bestimmen enorm steigende Temperaturen die Nachrichten sowie Meldungen, dass ein solches Ausmaß bereits Anfang Juni ungewöhnlich ist. Für Mittwoch wird die Spitze dieses heißen Luftstroms aus dem Südwesten erwartet, die auch bei uns an die 40-Grad-Marke klopft. Während in südlichen Ländern nicht ohne Grund über Mittag mit der Siesta die heißesten Stunden am Tag umgangen werden, muss in der hiesigen Arbeitswelt nach Strategien gesucht werden, mit steigender Hitze umzugehen.