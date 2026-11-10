Pünktlich wird der erste Bauabschnitt des neuen Radweges in der Bergstraße im Meininger Ortsteil Dreißigacker fertig. Die seit Jahren fehlende Verbindung zwischen der Meininger Innenstadt und dem Helios-Klinikum ist nun verwirklicht worden. Die im Spätsommer begonnenen Bauarbeiten wurden am vergangenen Freitag beendet. Jedoch bleibt der erste etwa 350 Meter lange Teil, beginnend am Abzweig Richtung Dreißigacker bis zur Einmündung zum Klinikum, vorerst noch für den Rad- und Fußverkehr gesperrt. Nach Fertigstellung des ganzen Bauvorhabens wird der gesamte Weg freigegeben.