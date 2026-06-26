Wettergeschichte wiederholt sich, Leidensgeschichte auch: Fast auf den Tag genau, Ende Juni/Anfang Juli 2025, war die Waldhausstraße nach dem Abzweig Ehrental gesperrt. Auf einem Straßenabschnitt hatte die Oberfläche in der Sommerhitze zu bluten begonnen, wie es manchmal heißt. Die Decke war durchweicht, es war eine klebrige Schicht entstanden, auf der die Fahrzeuge abschmierten. Dass es dieses Ärgernis in dem Waldstück früher nicht gab, hängt mit inzwischen vorgenommenen Fällarbeiten zusammen. Viele Schatten spendende Bäume sind weggekommen. Die Sonne richtet ihre gesamte Strahlkraft auf die Straße, die zerschmilzt, eine längere Blutpfütze wird.