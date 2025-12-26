Ärzte, Pflegekräfte und Rettungssanitäter – sie und viele andere Berufsgruppen arbeiten auch in diesem Jahr in Sonneberg an Heiligabend und den Weihnachtstagen. Während vielerorts gefeiert wird, läuft die medizinische Versorgung rund um die Uhr weiter. Wie das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung am Freitag, 19. Dezember, mitteilte, müssen neun Prozent aller Erwerbstätigen an Heiligabend nach 14 Uhr arbeiten. An den beiden Weihnachtstagen bleibt die Beschäftigungsquote auf einem ähnlichen Niveau. Im Gesundheits- und Sozialwesen ist jeweils rund ein Fünftel der Beschäftigten im Einsatz.