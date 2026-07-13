Auf der Landesstraße 3247 bei Oberhof mussten die Verkehrsteilnehmer in letzter Zeit etwas mehr Geduld mitbringen. Erst kam es im Bereich des Südknotens zu Verzögerungen im Verkehrsfluss, im Anschluss daran war der Bereich rund um den Nordknoten betroffen – das Prozedere war dabei das gleiche: Eine Baustellenampel wurde auf Höhe des Knotens aufgestellt und der Verkehr einspurig über die jeweilige Überführung geleitet, vorbei an Bohrarbeiten. Mit diesen wurde die Sanierung der Brücken an der L 3247 vorbereitet.