Der Thüringer Wald steht in diesem Sommer vor einem außergewöhnlichen technischen Kraftakt: Die traditionsreiche Thüringer Bergbahn wird ab dem 13. Juli für die Thüringer Bergbahn gehört zu den technisch außergewöhnlichsten Bahnen Deutschlands. Bis Mitte September soll zwischen Obstfelderschmiede und Lichtenhain nahezu die komplette technische Infrastruktur erneuert werden. Für Eisenbahnfreunde, Anwohner und Urlauber bedeutet dies zwar vorübergehende Einschränkungen, gleichzeitig aber den Beginn eines der größten Zukunftsprojekte in der jüngeren Geschichte der Bergbahn.