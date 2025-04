Vorfahrt beachten, hieß es am Dienstag an der Toom-Kreuzung für jene, die auf die Leipziger Straße auffahren wollen. Denn an dem Verkehrsknoten waren alle Ampeln ausgeschaltet. Die Lichtsignal-Anlage wird dort in den kommenden Tagen erneuert. Aus diesem Grund waren Mitarbeiter eine Erfurter Firma vormittags zunächst damit beschäftigt, vorhandene Ampeln, die offenbar nicht ersetzt werden, abzudecken. Ein anderer, defekter Signalkörper lag derweil bereits am Boden, während einige Meter weiter eine Bauberatung stattfand. An der nahmen Vertreter der Firmen und des auftraggebenden Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr, Region Südwest, teil.