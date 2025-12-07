Das Thermometer von Lukas Weis zeigt minus vier Grad an. „Es ist ziemlich warm heute“, schlussfolgert er. Der Physiker genießt derzeit den Sommer – und zwar den antarktischen. In der Zeit zwischen November und Februar geht die Sonne am Südpol nie unter. Und es ist mit 0 bis minus 20 Grad eher warm – im Vergleich zum antarktischen Winter mit minus 50 Grad. Es sind Aussagen, die das Publikum, das in Suhler Sternwarten Platz genommen hat, zum Schmunzeln bringen. Immerhin bibbern sie hier, im Suhler Winter, schon bei nasskalten zwei Grad vor sich hin.