Die aktuellen Arbeitsmarktzahlen und die Gesundheitsreform haben nichts miteinander zu tun? Weit gefehlt. Wohl kaum ein Gesetzgebungsverfahren hat so viel Einfluss auf die künftige Entwicklung des Arbeitsmarktes wie die Entscheidung darüber, wie unser Gesundheitssystem stabilisiert werden kann. Gelingt es der Politik endlich, die Lohnnebenkosten zu senken? Als die Reformkommission vor wenigen Wochen ihre Vorschläge präsentiert hatte, kam aus allen Ecken des Gesundheitssystems zunächst viel Lob. Zwar erkannten viele, dass darin harte Einschnitte versteckt waren, doch sie erkannten auch das Bemühen, die Lasten der Reform gerecht zu verteilen.