Zwei Arbeiter rücken in Schwaben zu einem beschädigten Baum aus. Bei den Fällarbeiten geschieht etwas Fatales. Einer der Männer muss ins Krankenhaus.

Arbeit: Sturz von Hebebühne beim Baumfällen
Der Rettungsdienst rückte zu dem Schwerverletzten aus. (Symbolbild) Foto: Stephan Jansen/dpa

Donauwörth (dpa/lby) - Ein Arbeiter ist während Baumfällarbeiten mehrere Meter von einer Hebebühne gestürzt und schwer verletzt worden. Der 29-Jährige habe mit einem am Boden arbeitenden Kollegen in Donauwörth einen von einem Blitz beschädigten Baum fällen wollen, teilte die Polizei mit. Vermutlich durch die Beschädigungen habe der Baum sich dabei eigenständig gemacht: Er verdrehte sich und drückte den 29-Jährigen von der Hebebühne.

Der Arbeiter stürzte daraufhin etwa drei Meter tief. Den Angaben zufolge erlitt er dabei am Freitagmorgen Brüche am linken Bein und mehrere Schürfwunden. Schwer verletzt kam er in eine Klinik. Vermutlich habe seine Schutzkleidung Schlimmeres verhindert, hieß es. Es wird ermittelt.