Arbeit: Sturz von Hebebühne beim Baumfällen

Donauwörth (dpa/lby) - Ein Arbeiter ist während Baumfällarbeiten mehrere Meter von einer Hebebühne gestürzt und schwer verletzt worden. Der 29-Jährige habe mit einem am Boden arbeitenden Kollegen in Donauwörth einen von einem Blitz beschädigten Baum fällen wollen, teilte die Polizei mit. Vermutlich durch die Beschädigungen habe der Baum sich dabei eigenständig gemacht: Er verdrehte sich und drückte den 29-Jährigen von der Hebebühne.