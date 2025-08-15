Arbeit oder Freizeit Mariä Himmelfahrt - kein Feiertag für alle

SPD und DGB wollen einen Feiertag für ganz Bayern

Das Thema hat inzwischen die Politik erreicht, die SPD will einen Gesetzentwurf einbringen, damit alle Bayern freihaben am 15. August. "Diese Ungleichbehandlung ist aus der Zeit gefallen und ungerecht. Egal, ob jemand in Nürnberg, Schwabach oder München arbeitet: Wir wollen eine einheitliche Feiertagsregelung für alle Menschen in Bayern – wie wir sie auch bei allen anderen Feiertagen haben", teilte der Chef der SPD-Landtagsfraktion, Holger Grießhammer, mit. Alles andere führe nur zu Unsicherheit und unnötigem organisatorischen Mehraufwand.