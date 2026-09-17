Arbeit: Jeder Achte arbeitet in Sachsen im Handwerk

Mehr als 190.000 Handwerker in Sachsen

Insgesamt verzeichnet die Regionaldirektion rund 191.700 Handwerker. Die meisten arbeiten in der Kraftfahrzeugtechnik (21.700), in der Bauelektronik (10.500) und im Metallbau (9.500). "Sachsen ist ein Handwerkerland mit langer Tradition", sagte Klaus-Peter Hansen, Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion. Gleichzeitig verändern Digitalisierung, neue Technologien und moderne Maschinen die Arbeitswelt im Handwerk und können körperliche Tätigkeiten erleichtern. Umso wichtiger sei es, die nachfolgenden Generationen für das Handwerk zu begeistern.