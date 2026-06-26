Arbeit im Alter: Mehr als 60.000 Sachsen arbeiten noch als Rentner

Dresden (dpa/sn) - In Sachsen arbeiten mehrere Zehntausend Menschen auch als Rentner weiter. Im vergangenen Jahr seien mehr als 61.500 Frauen und Männer noch berufstätig gewesen, obwohl sie das Rentenalter schon erreicht hatten, ergab eine Kleine Anfrage der Abgeordneten Susanne Schaper. Während die Zahl der geringfügig Beschäftigten oberhalb der Regelaltersgrenze zurückging, stieg die Zahl der Vollzeitbeschäftigten. 3.822 Menschen im Alter ab 70 und 1.477 Menschen mit über 75 Jahren waren vollzeitbeschäftigt.