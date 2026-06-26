Arbeit im Alter: Mehr als 60.000 Sachsen arbeiten noch als Rentner

Kritik an Reformplänen der Bundesregierung

"Damit alle ihren Ruhestand genießen und frei darüber entscheiden können, ob und wie viel sie im Rentenalter arbeiten möchten, muss die gesetzliche Rentenversicherung eine sichere Bank für alle sein", erklärte Schaper. Die Reformpläne der Bundesregierung würden das allerdings nicht gewährleisten. "Sie sorgen auch künftig nicht dafür, dass alle Erwerbstätigen für ihre gesamten Einkünfte im Job und am Finanzmarkt in den Rententopf einzahlen. Die Beitragsbemessungsgrenze muss weg, damit auch Menschen mit hohen und höchsten Einkommen pflichtgemäß zur Solidargemeinschaft beitragen."