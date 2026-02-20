Irgendwie driften die politische Debatte und die Realität derzeit auseinander. Wer die politische Debatte der vergangenen Wochen verfolgt, der muss den Eindruck bekommen, dass die deutschen Arbeitnehmer echte Faulpelze sind. Nur noch der Work-Life-Balance verpflichtet. Teilzeit, vorzeitiger Renteneintritt und andauernd nur Homeoffice. Das waren einige der Vorwürfe, die vor allem aus der Ecke der Union kamen. Dabei sagen die nackten Zahlen aus der Wirklichkeit etwas ganz anderes. Zum Beispiel, dass immer mehr Rentner in Thüringen über den Renteneintritt hinaus einer Arbeit nachgehen.